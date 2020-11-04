‘Gerekli yasalar acilen çıkarılmalı’

Yıkılan binalara ilişkin tartışmalara dikkati çeken Buldan, “Asıl çürük olan; yıllardır fay yasasını çıkartmayan, depremde mezara dönüşecek olan yapılara göz yuman bu rantçı sistemdir. Bunun bedelini de ne yazık ki yoksul halk ödemektedir. Afetler de bu çürük düzen de kaderimiz değildir. Değiştirmek elimizdedir” dedi. Meclis’te depremle ilgili bir görüşme açılmasını, fay kanunu olmak üzere gerekli yasaların acilen çıkarılmasını isteyen Buldan, şöyle konuştu: “İnsanların ölümüne neden olan afetler değildir. Gerekli tedbirlerin zamanında alınmayışıdır, denetimsizliktir, yaşamın değil rantın esas alınmasıdır.” Vatandaşın 20 yıldan bu yana deprem vergisi yatırdığını belirten Buldan, hükümete, “Depreme hazırlık için bugüne değin ne yaptınız? Hangi önlemleri aldınız? Deprem vergilerini nerelere harcadınız? Kanal İstanbul’a ayıracak paranız varsa, deprem için neden kullanmıyorsunuz? Bu hayati soruların cevabını duymak istiyoruz” diye seslendi.