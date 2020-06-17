Gözleri doldu: Kardeş olalım diye yürüdük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşurken, milletvekillerinin, Adalet Yürüyüşü’nün 3. yıl dönümü nedeniyle, “Hak, hukuk, adalet” sloganları üzerine gözleri doldu. “Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu cennet gibi vatanda, kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:



BİZİM İLK ADIMIMIZDI: (Üzerinde ‘adalet’ yazan maskeler takan milletvekillerinin ‘hak, hukuk, adalet’ sloganları üzerine) Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar. Evet üçüncü yılında. Ne için yürüdük? Bu cennet gibi vatanda, kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için, kalemini satmayan gazeteciler için yürüdük. 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. O bizim ilk adımımızdı ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir.













MADALYA TAKSAYDINIZ: Selahattin Bey’in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler... Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar yapılır mı, söylenir mi? Gözaltına almışlar, serbest bırakmışlar. Bir de madalya taksaydınız bari. Bir de yeşil punto madalya taksaydınız. Bu hakaretleri yapan kişiler insan sınıfına girmez, hayvan sınıfına da girmez bunlar başka bir mahlûk.



ZAMANI GELİNCE SORULACAK: AK Partili birisi çıktı, ‘Biz Kemalistleri devirmek için FETÖ ile iş birliği yaptık’ dedi. Emre Cemil Ayvalı kardeşime bir gerçeği ifade ettiği için teşekkür ediyorum. İtiraf... Peki içeride yatan harp okulu öğrencilerinin ne günahı var? Bir savcı harekete geçti mi? Tarih not edecektir. Yeri ve zamanı gelince bunların tamamı sorulacaktır.

NEREDE BU PARALAR?: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin eylemi vardı. Vatandaş parasını, ekmeğinin yarısını kesti verdi. O dönem 309 milyon lira para toplandı. Nerede bu paralar? AK Parti Genel Merkezi’nin önünde eylem yapmışlar. Polisler coplarla dövmüş. Baskıcı bir yönetimde hak aramanın bedeli vardır. Ama meraklanmayın, hakkınız teslim edilinceye kadar bunu gündemde tutacağız.



Fotoğraf: Mustafa İstemi