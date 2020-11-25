MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Grup toplantısına sadece kadınlar katıldı
ABONE OL
25.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Grup toplantısına sadece kadınlar katıldı

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekmek amacıyla HDP’nin dünkü grup toplantısı, sadece kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

Grup toplantısına sadece kadınlar katıldı

Kadın katliamları, kadına yönelik şiddetin arttığını savunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu 25 Kasım’da da Türkiye’nin kadın hakları karnesi kara bir tablodan ibaret” ifadesini kullandı. Buldan, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı her günün sonucunda kadınların öldürüldüğünü, şiddete maruz kaldığını ve şiddetle birlikte baskı altına alındığını ifade etti.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, bugün olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, bugün olacak mı?

Sıradaki Haber