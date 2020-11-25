25.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Grup toplantısına sadece kadınlar katıldı
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekmek amacıyla HDP’nin dünkü grup toplantısı, sadece kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.
Kadın katliamları, kadına yönelik şiddetin arttığını savunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu 25 Kasım’da da Türkiye’nin kadın hakları karnesi kara bir tablodan ibaret” ifadesini kullandı. Buldan, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı her günün sonucunda kadınların öldürüldüğünü, şiddete maruz kaldığını ve şiddetle birlikte baskı altına alındığını ifade etti.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.