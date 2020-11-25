Grup toplantısına sadece kadınlar katıldı

Kadın katliamları, kadına yönelik şiddetin arttığını savunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu 25 Kasım’da da Türkiye’nin kadın hakları karnesi kara bir tablodan ibaret” ifadesini kullandı. Buldan, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı her günün sonucunda kadınların öldürüldüğünü, şiddete maruz kaldığını ve şiddetle birlikte baskı altına alındığını ifade etti.