Gücünüzü gösterin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği gibi muhtarların da birliği olması gerektiğini belirterek, “Sayı olarak en büyük sayı sizde ama yasal güç olarak en zayıf sizsiniz. Birleşik oy pusulası niye sizde yok? Buna biz itiraz ediyoruz, siz de itiraz edeceksiniz” çağrısında bulundu. .

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı. Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu, 82 ayrı kanunda 354 maddede “muhtar” kelimesinin geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kanunu ve maddeleri kimsenin bilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Yapmamız gerek ne? Bütüncül bir muhtarlık kanunu. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi, yetkisi, kamu kurumlarıyla bağlantısı nedir? Bütün bunların tamamının olacağı bütüncül bir muhtarlık kanunu. Bu kanun taslak olarak hazırlandı, muhtarların bir kısmına gönderildi. Birleşik oy pusulası sizde niye yok. Rakip muhtar, bütün kağıtları toplayıp cebine koyuyor. Giden kişi oy veremiyor. Buna biz itiraz ediyoruz, siz de itiraz edeceksiniz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun görüldüğü zaman bilinebilecek muhtarlık evi olsun” dedi. “Muhtarlığın bütçesi olması lazım” diyen Kılıçdaroğlu, bu paranın emlak vergisinden karşılanabileceğini belirterek, mahalleyle ilgili kararlar alındığında muhtarların haberinin olmadığını aktardı.

‘Sesinizi duyacaklar’

Kılıçdaroğlu, “Olması gereken şu; muhtarlık alanınızla ilgili olarak belediye meclisinde bir konu görüşülecekse muhtar olarak o toplantıya davet edilmeniz, kürsüye çıkıp konuşmanız ve oy hakkı sahibi olmanız lazım. Muhtarlık kurumunun belediye ile ortak proje yapması için kamu kurumu olarak yasalara geçmesi gerekiyor. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı yasal olarak. Bizim hazırladığımız muhtarlık kanunu taslağında bu var. Türkiye Belediyeler Birliği var. Niye Muhtarlar Birliği yok? Onun da yasal olarak ortaya çıkması lazım” dedi. Türkiye nüfusunda kadınların erkeklerden fazla olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Nüfusun yüzde 50’den fazlası kadın ama kadınlar parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermiyorlar. Kanun teklifini hazırladık, bütün kadın örgütlerine gönderdik. Bütün bunların çözülmesinden, gelen sorunların, görüşlerin ele alınıp değerlendirilmesinden sonra kanun teklifini imzalayacağız, vereceğiz. Kanun teklifi parlamentoda görüşülürken hepinize haber vereceğiz. TBMM’de kadın haklarını savunan ya da savunduğunu iddia eden partiler bu yasal düzenlemeye ‘hayır’ diyorlarsa tek isteğim var ona ilk seçimde ‘hayır’ oyu verin. Eğer kadınlar olarak hakkınızı savunuyorsanız.”

Kadınların gücünü göstermesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Bu gücü gösterirseniz hiçbir siyasi parti ‘Dur bakalım kadınlar ne diyor, ben bunu düşünmeyeyim’ diyemez. Mutlaka ‘Ne diyor’ diyecek, kulağını kabartacak, sesinizi duyacak ve gereğini yapacak. Bu sizin gücünüzü gösterir” diye konuştu.

İlk imzacısı Kılıçdaroğlu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Kılıçdaroğlu’nun siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası uygulanması yönünde değişiklik yapılmasına dair teklif taslağı hazırlanması talimatını verdiğini ve bu taslağın kadın örgütlerine gönderildiğini kaydetti. Kadın örgütlerinden görüş aldıklarını, siyasi partilerle de bu konuda görüştüklerini ifade eden Nazlıaka, kanun teklifi taslağının ana metin olduğunda Genel Kurul’a geleceğini, bu kanun teklifinin ilk imzacısının Kılıçdaroğlu olacağını belirtti.