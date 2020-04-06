Gül’den ‘Avukatlar Günü’ mesajı: Yargıya güven ortak akılla gelişir

Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Kendisinin de bir avukat olduğunu ve onur duyduğunu belirten Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, avukatların ve baroların görüşlerinin dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi. Gül, bu belgenin adım adım hayata geçmesiyle avukatların da tavsiye ve beklentilerinin adalet sistemine yansımaya başladığını belirterek, “Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve avukatların büyük bir ilgiyle karşıladığı ara buluculuk, e-tebligat, hususi damgalı pasaport hakkı ile hukuk fakültelerine ve hukuk mesleklerine girişte kalitenin yükseltilmesi gibi yeniliklerin devamı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda, savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin UYAP güncellemesi bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunmaktadır. Hukuk ve adalet, bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninden adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır” dedi.