MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Gül’den ‘Avukatlar Günü’ mesajı: Yargıya güven ortak akılla gelişir
ABONE OL
06.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gül’den ‘Avukatlar Günü’ mesajı: Yargıya güven ortak akılla gelişir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıya güvenin, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebileceğini belirterek “Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır” ifadesini kullandı.

Gül’den ‘Avukatlar Günü’ mesajı: Yargıya güven ortak akılla gelişir

 

Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Kendisinin de bir avukat olduğunu ve onur duyduğunu belirten Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, avukatların ve baroların görüşlerinin dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi. Gül, bu belgenin adım adım hayata geçmesiyle avukatların da tavsiye ve beklentilerinin adalet sistemine yansımaya başladığını belirterek, “Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve avukatların büyük bir ilgiyle karşıladığı ara buluculuk, e-tebligat, hususi damgalı pasaport hakkı ile hukuk fakültelerine ve hukuk mesleklerine girişte kalitenin yükseltilmesi gibi yeniliklerin devamı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda, savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin UYAP güncellemesi bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunmaktadır. Hukuk ve adalet, bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninden adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır” dedi.

Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Sinop’a virüs İstanbul’dan geldi’

‘Sinop’a virüs İstanbul’dan geldi’

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

‘Torunlarıma denizi anlatıyorum’

‘Torunlarıma denizi anlatıyorum’

Sıradaki Haber