‘Gün polemik günü değil’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’yi hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Salıcı, “Vatandaşın canını korumamız gereken bir süreçte Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisiyle uğraşıyor, yazık. Böyle bir ortamda, Cumhurbaşkanı’na siyasi polemik yapmak yakışmıyor. Gelin bu sorunları nasıl çözeceğimizi konuşalım. O gün bu gün değil Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “CHP’nin başını çekmiş olduğu muhalefet anlayışı, uzlaşma yerine çatışmayı, birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır” açıklamalarına yanıt veren Salıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘İnsanlar ölüyor’

“Bütün dünya ağır bir salgın hastalığın pençesinde. Türkiye de bu salgınla boğuşuyor. İnsanlarımız hastalanıyor, hayatlarını kaybediyor. Hayat memat meselesiyle uğraşıyoruz. Bu salgın hastalıkla birlikte ağır bir ekonomik krizden de geçiyoruz. Çok sayıda vatandaşımız işini kaybetti, maddi sıkıntı çekiyor. İnsanlarımız açlıkla test ediliyor. Böyle bir ortamda, siyasi polemik, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı’nın ağzına yakışmıyor. Gelin bu sorunları nasıl çözeceğimizi konuşalım. Gelin maddi zorluk çeken insanımızın cebine nasıl biraz daha para koyarız bunu konuşalım. Neden bir maske dağıtımını bile doğru düzgün yapamıyoruz, gelin bunu konuşalım. Vatandaşın canını korumamız gereken bir süreçte, Cumhurbaşkanana muhalefet partisiyle uğraşıyor, yazık. O gün bu gün değil sayın cumhurbaşkanı. İnsanlar ölüyor, dostlarımız ölüyor, kurtaramıyoruz yazık.”

‘İzah etsinler’

Erdoğan’ın, “belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanına sarıldılar” açıklamasına da yanıt veren Salıcı, “Bu hafta sonu, sokağa çıkma yasağı vardı. Adana’da üç kişi ekmek dağıttıkları için gözaltına alındı. Aç insana ne dağıtılır? Böyle mi yardımları engellemiyorlar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Buyursun izah etsinler” dedi.

‘İfadesini verir’

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması konusunda da şunları söyledi: “Canan Hanım gider ifadesini verir. Saklayacağı, çekineceği bir şey yoktur. Ama burada önemli olan şudur. Onların da suç duyurusunda bulunduğu kişiler vardı. Onlar ifadeye çağrılacak mı? Hukuk herkese eşit olarak işleyecek mi? Bunu göreceğiz.”

‘Doğayı yeniden keşfetmeliyiz’





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Doğanın ne kadar güzel olduğunu aslında evde kalarak, belki biraz yaşamı sorgulayarak yeniden keşfetmemiz gerekiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Vakıf yetkilileri, madencilik mevzuatına ilişkin sunum yaparak, önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu da gittiği bölgelerde çevre örgütleriyle toplantılar yaptıklarını, sorunlarını dinlediklerini, bu konuda en güçlü örgütün TEMA olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “TEMA ne kadar güçlü olursa aslında insanlar da doğaya o kadar sahip çıkarlar. Biz tarımı Türkiye’nin en temel stratejik sektörlerinden biri olarak görüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla da doğayı umarım halkımız bir daha keşfetmiş olur. Çünkü evde kaldığımız zaman ağaç, park göremiyoruz. Dolayısıyla bizim doğanın ne kadar güzel olduğunu aslında evde kalarak, belki biraz yaşamı sorgulayarak yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Mahallemizdeki ağacı, bizim dışımızdaki canlıları, havanın güzelliğini yeniden keşfetmek gerekiyor.” -ANKARA Milliyet