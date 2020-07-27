Günde 7 saat internetteyiz

Buna göre Türkiye’de 59.3 milyon aktif internet kullanıcısından 44 milyonu telefonlarından internete bağlanıyor. Bu kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete girerek ortalama 7 saat vakit geçiriyor. Sosyal medya platformları arasında habere ulaşmak için Facebook kullanımı yüzde 51’lik oranla ilk sırada. Youtube yüzde 41, Twitter yüzde 35 oranında kullanılıyor. Türkiye, 800 milyon kullanıcısı olan TikTok’ta 28.4 milyon kullanıcıyla dünyada üçüncü, 340 milyon kullanıcısı olan Twitter’da 11.8 milyon kullanıcıyla altıncı, 1 milyar kullanıcısı olan Instagram’da 38 milyon kullanıcıyla altıncı, 2.5 milyar kullanıcısı olan Facebook’ta da 37 milyon paylaşımcı ile 10’uncu sırada.