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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Güneşin Kadınları Projesi’ hayata geçti

İYİ Parti’nin,“Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri Projesi” Adana, Aydın, Muğla ve Düzce’de hayata geçti.

‘Güneşin Kadınları Projesi’ hayata geçti

Partinin Kadın Politikaları Başkanlığı’nca kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadının istihdama katılımının artırılması amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kadın kooperatifleri kurulması çalışmaları kapsamında ilk kadın kooperatifi 14 Mart’ta Adana’da “Güneşin Kadınları Çukurova Kooperatifi” adıyla kuruldu. Daha sonra Aydın, Muğla ve Düzce’de de kadın kooperatifleri kuran Başkanlık Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzurum, Elazığ, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa’da da kurma aşamasına geldi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların gelişimi gibi konularda da orta ve uzun vadeli katkıları olacak proje sayesinde ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınların, hukuken sahip oldukları haklarını bilmesi, araştırabilmesi ve onlara sahip çıkması konularında zaman içinde daha güçlü olması hedefleniyor. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in önderliğinde geliştirilen projenin, kadınların güçlendikçe başarabilecekleri konusunda en iyi örnek olacağını söyledi. Yanıkömeroğlu, “Proje orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak bir çalışma olarak planlanmıştır” dedi.

 

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