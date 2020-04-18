Gurbetten vatana vatandaş seferleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Oktay, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, “Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık” dedi.

14 gün karantina

Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan bulguya rastlananlar tedavi altına alınacak, rastlanmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Bu kapsamda ilk tahliye seferi Kuveyt’e yapıldı. 349 Türk işçisi Antalya’ya getirilerek Isparta ve Burdur’daki yurtlara yerleştirildi. Ukrayna’dan getirilen 142 vatandaş Rize’de, İngiltere’den gelen 262 vatandaş Çankırı’da, Libya’dan getirilen 62 kişi Tekirdağ Çorlu’daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Dün kkşam saatlerinde ise İngiltere ve Hollanda’dan 349’ar Türk vatandaşı daha Türkiye’ye getirilerek yurtlara yerleştirildi.