Güven mektubunda da ‘gönül selamı’

Erdoğan dün Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia’yı kabul etti. Güven mektuplarını sunan büyükelçilerden Ribo’nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine Erdoğan, elini göğsüne götürerek selam verdi ve “Korona” dedi. Erdoğan diğer büyükelçilerle de tokalaşmadı.







