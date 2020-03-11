MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Güven mektubunda da ‘gönül selamı’
ABONE OL
11.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Güven mektubunda da ‘gönül selamı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyaretiyle başlattığı koronovirüse karşı korunma önlemi ‘tokalaşmamayı’ büyükelçilerin güven mektubu takdiminde de uyguladı.

Güven mektubunda da ‘gönül selamı’

Erdoğan dün Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia’yı kabul etti. Güven mektuplarını sunan büyükelçilerden Ribo’nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine Erdoğan, elini göğsüne götürerek selam verdi ve “Korona” dedi. Erdoğan diğer büyükelçilerle de tokalaşmadı.

Güven mektubunda da ‘gönül selamı’


Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüsü paylaşımı: İşte dikkat edilmesi gerekenler

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüsü paylaşımı: İşte dikkat edilmesi gerekenler

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber