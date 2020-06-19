‘Hafter muhatap alınmamalı’

Çavuşoğlu, CNN Türk’te özetle şunları kaydetti:

HAFTER MASADA OLMAMALI: Hafter’in göstermelik ateşkes çağrısını samimi bulmuyoruz. Ateşkes için geçmişte Moskova ve Berlin’de yürütülen çabalardan Hafter’in tavrı nedeniyle sonuç alınamadı. Sahadaki kazanımları neticesinde Hafter bu çizgiye geldi ancak artık sahada denge değişti. Artık Hafter’in hiçbir geçerliliği yok. Zaten meşruiyeti yoktu. Bundan sonra, Hafter gibi bir darbecinin, ‘ateşkes yerine ülkeye, yönetime el koydum’ diyen bir kişinin masada olmaması gerekir. Bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor.

GENİŞLEYEBİLİR: Geçmişte de askeri iş birliği anlaşmalarımız vardı. Mutabakat zaptımız vardı. Onlardan bir tanesini güncelledik. Deniz yetki alanları anlaşmasıyla birlikte aynı gün imzaladık. Önümüzdeki süreçte bu iş birliğinin kapsamı da genişleyebilir. İhtiyaca göre bunlar tadil edilebilir. Bu savaş Trablus içinde sokak savaşına dönseydi büyük bir kaos olurdu ve biz olmasaydık 10 yıl sürerdi. Laf olsun diye ateşkes ilanı gerçekçi değil.

SÖMÜRGECİ DEĞİLİZ: Bizim iktidarımız döneminde Afrika açılımı başladı. Bu süreçte Afrikalıların söylediği şey şu; sömürgeci anlayışıyla gelmeyen tek ülke sizsiniz. Birçok ülke davet ediyor bizi. Libya’da da çok sayıda petrol kuyuları var. Anlaşmadan sonra orada da mutlaka zenginlikler vardır. Kazan kazan anlayışıyla Avrupa şirketlerinin yerine bizim firmalarımız enerji konusunda iş birliği yapsa bu kötü bir şey mi? Biz sömürgeci değiliz, iş birliği yapmaya hazırız.

HATASINDAN DÖNENLER: Hatasından dönüp Libya’yı birleştirmek için meşru yönetimle hareket etmek isteyen ülkeler varsa, biz bunlarla hareket ederiz. Bu Libya içinde geçerli Doğu Akdeniz içinde.

İTALYA DENGELİ: İtalyan Bakan ile Libya’yı konuşacağız. Fransa’nın olumsuz tutumunu da görüyoruz ama İtalya dengeli bir şekilde her tarafla görüşüyor. Libya’nın siyasi birliği konusunda bizden farklı düşünmüyor.

FRANSA ŞAŞIRDI: (Fransa’nın taciz iddiası) Fransa, Barış Pınarı Harekatı sonrası rotasını şaşırdı. Sen bir NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın. Oraya en çok Fransa silah veriyor. Biz meşru bir yönetime destek veriyoruz. Fransa darbeci tarafa veriyor. NATO diyor ki; Rusya Akdeniz’de yayıldı. Buna yol açan Fransa.

İDLİB MUTABAKATI: İdlib’de 5 Mart mutabakatı işliyor. Rejim fırsat buldukça ateşkesi bozmaya çalışıyor. Burası güvenli hale getirildikten sonra askerimizin nerede nasıl görev yapacağını arkadaşlarımız karar verecektir.