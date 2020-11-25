‘Hakaret’ paylaşımına dava

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen V.M. hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” ve “alenen hakaret” suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. V.M. hakkındaki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi.