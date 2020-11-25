25.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA
‘Hakaret’ paylaşımına dava
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen V.M. hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” ve “alenen hakaret” suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. V.M. hakkındaki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.