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10.10.2020 - 14:48 | | AA

Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığı bildirdi.

Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."

Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiSakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araç yol kenarında park halindeki bir minibüse çarpıp kaçtı. Araç sahibi Engin Yanık, aracına çarpıp kaçan kişinin bulunması için yardım istedi.
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