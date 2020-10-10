10.10.2020 - 14:48 | | AA
Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığı bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."