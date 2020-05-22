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22.05.2020 - 22:04 | | AA

Haliç'i hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliç'i hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.

İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.

Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."

Erdoğan'ın paylaşımında, Haliç'in önceki ve sonraki hali ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'teki çalışmaları denetlerken çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Haliçi hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Haliçi hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Haliçi hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Haliçi hatırlattı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

 

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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