22.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Haliç’te bir kirlilik söz konusu değil’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’da yeniden çöp dağları oluştuğu, Haliç’in CHP döneminde kirlendiği, belediyenin hizmet kalitesinin düştüğü şeklindeki iddialarının gerçek olmadığını, gündem değiştirmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.
Torun, yazılı açıklamasında, Erdoğan’ın bu iddialarına Ekrem İmamoğlu’nun gerekli cevabı verdiğini belirterek, “Haliç’in masmavi görüntüsü bugün İBB sözcüsü tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haliç’te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, CHP’li bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir” dedi.
Erdoğan’ın İBB yönetiminde AK Partili başkan varken, “Siz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” dediğini hatırlatan Torun, “İstanbul’a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir” iddiasında bulundu.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.