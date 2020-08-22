‘Haliç’te bir kirlilik söz konusu değil’

Torun, yazılı açıklamasında, Erdoğan’ın bu iddialarına Ekrem İmamoğlu’nun gerekli cevabı verdiğini belirterek, “Haliç’in masmavi görüntüsü bugün İBB sözcüsü tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haliç’te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, CHP’li bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir” dedi.

Erdoğan’ın İBB yönetiminde AK Partili başkan varken, “Siz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” dediğini hatırlatan Torun, “İstanbul’a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir” iddiasında bulundu.