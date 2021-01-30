30.01.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara
‘Halk için siyasete devam’
İstifalar CHP Genel Merkez kaynakları tarafından, “CHP kurulduğu günden bu yana olduğu gibi, bugün sonra da modernleşmenin, çağdaşlaşmanın öncüsü olmak üzere, halk için siyaset yapmaya devam edecektir. Bugün yaşanan gelişmeler, bir saray operasyonundan ibarettir” şeklinde yorumlandı.
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:
“Arkadaşlarımız CHP’den milletvekili adayı oldukları için seçildiler. Başka partiden aday olmuş olsalardı seçilemeyebilirlerdi. Her milletvekili arkadaşımız kıymetlidir. Ama CHP yüz yıllık bir siyasi partidir. Asla gücünden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmez.” İstifaların devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin Özkoç, “Sanmıyorum. Bu arkadaşlarla ilgili uzun zamandan beri bu konuşuluyordu. Ama başka hiçbir arkadaşımızla ilgili böyle bir şey yok” dedi.
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