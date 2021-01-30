‘Halk için siyasete devam’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arkadaşlarımız CHP’den milletvekili adayı oldukları için seçildiler. Başka partiden aday olmuş olsalardı seçilemeyebilirlerdi. Her milletvekili arkadaşımız kıymetlidir. Ama CHP yüz yıllık bir siyasi partidir. Asla gücünden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmez.” İstifaların devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin Özkoç, “Sanmıyorum. Bu arkadaşlarla ilgili uzun zamandan beri bu konuşuluyordu. Ama başka hiçbir arkadaşımızla ilgili böyle bir şey yok” dedi.