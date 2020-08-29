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29.08.2020 - 07:00 |

‘Hamdolsun daha iyiye gidiyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate seslendi.

‘Hamdolsun daha iyiye gidiyoruz’

Salgına karşı kurallara uyulması çağrısında bulunan Erdoğan, “Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız” dedi. Bu arada sel felaketi yaşayan Giresun’da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep telefonu ile aradı. Erdoğan, “Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun’da olacağım. Oraya gelip son durumu bir etüt edelim diyorum” dedi.

Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Doğu Akdeniz’i görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

 

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