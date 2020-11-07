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07.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Hamzaçebi’nin acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin 96 yaşında vefat eden annesi Memnune Hamzaçebi’nin cenaze törenine katıldı.

Hamzaçebi’nin acı günü
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazına Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda CHP yöneticisi, Hamzaçebi ailesinin yakınları ile sevenleri katıldı.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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