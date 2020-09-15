‘Hassas zamandan geçiyoruz, diyalogdan yanayız’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Sakellaropulu, Fransa’dan alınacak savaş uçağı ve fırkateynlerin yanı sıra silahlı kuvvetlere katılacak yeni askerlerle savunmayı güçlendirme planlarının Ankara’ya bir mesaj niteliğinde olup olmadığı sorusuna “Sadece Türkiye’ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız” yanıtını verdi. Sakellaropulu, “Kriz yaşandığı bir dönemde, Türkiye’nin yanı başındaki bir adaya ziyaret yapmanız kışkırtıcı bir mesaj değil mi?” sorusuna karşılık da “Bir Yunan Cumhurbaşkanı’nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil” dedi.