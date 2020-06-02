02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Hava Kuvvetleri 109. yaşında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 109’uncu kuruluş yıl dönümü kutlayarak, “Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekatındaki görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda üstlendiği barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Akar, 1 Haziran 1911’de kurulan Türk Hava Kuvvetleri’nin, “İstikbal göklerdedir” sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuştuğunu aktardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterdeki uçaklara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.
Bakan Akar Satterfield’ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabında kabule ilişkin fotoğrafa yer verildi.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.