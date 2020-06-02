Hava Kuvvetleri 109. yaşında

Akar, 1 Haziran 1911’de kurulan Türk Hava Kuvvetleri’nin, “İstikbal göklerdedir” sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuştuğunu aktardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterdeki uçaklara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.

Bakan Akar Satterfield’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabında kabule ilişkin fotoğrafa yer verildi.