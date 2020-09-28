‘Hayal edemediğimiz bir noktaya geldik’

Bakan Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile stantları gezerek yarışmacılarla sohbet etti.

Bakan Soylu “Burası rekabetçi bir alan sunan yer. Şunun altını çizmek gerekir, Türkiye’nin öz güveni ve Türkiye’nin yarını, gelecek planı. TEKNOFEST’i düzenleyen, Selçuk Bayraktar ve vakfına, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını yönetiyor ve kullanıyor. Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi. Hiçbirimiz Türkiye’nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu. Hiçbirimiz insansız hava araçlarıyla bu noktalara geleceğimizi hayal etmiyordu. Bugün bu noktalara geldi. Bir taraftan denizin altındaki tüp geçitleri hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. Savunma sanayiinde yüzde 70’lik milli ve yerlilik oranını yakalayabileceğimizi kimse hayal etmiyordu, bu noktalara geldik... 10 yıl sonra ‘Aman Allah’ım Türkiye bu noktaya nasıl geldi’ diye aynen bundan 10 yıl önceki olduğu söyleyeceğiz” dedi.

Soylu, daha sonra festivalin son gününde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.