CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın “anayasa çalışması” iddiasına, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor ben de büyük bir hayretle izliyorum. Bizim 4 partiyle bir araya gelip oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir çalışma yok. Bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var” dedi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın CHP, İYİ Parti, HDP ve SP’nin anayasa çalışması yaptığı iddiası konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin ortak bir anayasa çalışması olacak mı, bir çalışmanız var mı?” sorusuna CHP Genel Başkanı şu yanıtı verdi: “Böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor ben de büyük bir hayretle izliyorum. TÜSES’in yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir toplantısı oldu. O toplantı Ortadoğu politikaları ile ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sayın Karamollaoğlu katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu da o toplantıda vardı ve Ortadoğu’yu konuştuk. Ortadoğu’yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye’nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor. İlgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler.”

‘Bir çalışma yok’

Kılıçdaroğlu, “Öyle, ortada ‘yok bir anayasa yazıldı, 4 parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı’ böyle bir şey yok. Hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim, ‘bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz’ diye” ifadelerini kullandı.

Anayasanın toplumsal sorun olduğunu ve toplumsal uzlaşmayla hazırlanması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı, “Bizim 4 partiyle bir araya gelip oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Böyle bir çalışma yok. Söz konusu değil ama bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var” dedi.

Emlak vergisinden muhtara pay verilsin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sivas, Gümüşhane, Çorum, Ordu, Erzurum, Trabzon, Eskişehir, Çankırı, Sinop ve Tokat’ta görev yapan bir grup muhtarla video konferansta bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı, şunları kaydetti: “Muhtarlara ödenek veriliyor. Hastalanıp bir hafta yatarsanız ödeneğiniz de kesiliyor. Niye kesiliyor? Milletvekili Meclis tatil olduğu zaman aylığı kesiliyor mu? Hayır. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki ‘devlet bize nereden para bulacak?’ Çok basit. Emlak vergisini kim alıyor? Belediye başkanı. Yüzde 1’ini de size versin, muhtarın bütçesi olur. Siz de fakir fukaraya yardım ediyorsunuz. Sosyal yardımların sizin aracılığınızla dağıtılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakirdir, kim zengindir bunu en iyi muhtar bilir.”