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19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hayvansever hakları için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, site ve apartman sakinlerinin kendi dairelerinde hayvan beslemesine olanak sağlanması için kanun teklifi verdi.

Hayvansever hakları için kanun teklifi

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gerekçesinde, yönetim planının, tüm kat maliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları, uzlaşma yolu ile oluşturulmuş bir belge olmadığı ifade edildi. Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen ‘birbirini rahatsız etmemek’ ve Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde düzenlenen ‘komşusuna zarar verecek davranışlarından kaçınma’ yükümlülüğü ihlal edilmediği sürece kişiler kendi bağımsız bölümlerinde ev hayvanı besleyebilmelidir. Kanun teklifi ile de yönetim planlarına genel ve soyut ifadelerle hayvan beslenemeyeceğine, bakılamayacağına ilişkin hükümlerin konulması engellenerek hayvan haklarının ihlalinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.”    

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