03.02.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara
‘Hazine’ye fazladan para aktarıldı’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kârının olduğundan yüksek gösterilerek, bu yolla Hazine’ye fazladan 22.8 milyar TL aktarıldığını iddia etti.
Öztrak, TCMB Genel Kurulu’nun, ocak ayında olağanüstü toplanarak 35.2 milyar TL’si geçen yıla ait kâr payı ve 5.3 milyar TL’si önceki yıldan kalan “ihtiyat akçesi” olmak üzere toplam 40 milyar TL’nin üzerinde parayı hissedarlarına dağıttığını bildirdi. TCMB bilançosunda özellikle Ekim 2019’dan bu yana alışılmadık hareketler görüldüğünü öne süren Öztrak, bankanın dağıttığı kârın yüksek gösterildiğini iddia etti. Öztrak, “Bu yapılanın karşılıksız para basmaktan farkı yoktur” dedi. Öztrak söz konusu iddialarla TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.
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