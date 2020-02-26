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26.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

HDP kongresine Öcalan soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin pazar günü gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi’nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine aynı gün soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

HDP kongresine Öcalan soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 14 şüphelinin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ettiği dile getirildi.

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