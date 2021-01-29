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29.01.2021 - 07:00 |

HDP muhalefet turuna çıkacak

Diyarbakır’da başlattığı, “İş ve Aş Buluşmaları” çalışmasıyla ekonomik sorunlara yoğunlaşan HDP, kapatılma tartışmalarının gölgesinde adalet, demokratikleşme gibi konulardaki görüşlerini anlatma ve siyasi destek için muhalefet partileriyle görüşmeye hazırlanıyor.

HDP muhalefet turuna çıkacak
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Bu kapsamda HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, program kapsamında ilk görüşmeyi 1 Şubat’ta randevuya olumlu yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirecek.

İYİ Parti’den randevu

Parti yönetimi, CHP’nin yanı sıra DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’den de randevu talebinde bulundu. Dört partiden randevu talebinde bulunan Eş Genel Başkanlar, görüşme teklifini kabul etmeyeceği düşüncesi ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den randevu talebini yetkili kurullarında tartışıyor. Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, İYİ Parti’den randevu talep edilmesi yönünde görüş ağırlık kazandı.

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