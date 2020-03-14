HDP, Nevruz’u kutlamayı 1 Mayıs’a erteledi

Günay düzenlediği basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaları ile Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçiler Sendikası ve bağımsız sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda halk sağlığını esas alan bir karar aldıklarını belirtti. Günay, “Halklara mal olmuş, milyonların kutladığı Nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık. Kuşkusuz bizim için de zorlu bir karar oldu. Nevruzu yine direniş bayramı olan 1 Mayıs’a taşıyacağız” ifadesini kullandı.