HDP’den CHP’ye ziyaret

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat sürdü. Ziyaretin sonunda ortak açıklama yapılmadı. Ziyaretlerinin kapsamına bilgi veren Sancar ise, muhalefet partileriyle yaptıkları görüşmeler kapsamında bundan sonraki duraklarının 9 Şubat’ta Gelecek Partisi olacağını, daha sonra da DEVA Partisi’ni ziyaret edeceklerini söyledi. Sancar şöyle devam etti:

3 başlıkta müzakere

“Muhalefet partileri için müzakere önerisi çerçevesi hazırladık. Kendilerine sunduğumuz üç başlık var. Bunlardan birincisi Türkiye’nin özellikle OHAL ile yaşamaya başladığı ağır adaletsizlik hallerini nasıl birlikte tamir edebileceğimiz meselesidir. AİHM’in Demirtaş kararını, Sayın Genel Başkan ve heyetiyle görüştük. Bu konuda bir fikir ayrılığı görünmüyor. Bunun dışında bizim önerdiğimiz başka bir konu yol temizliğidir. Demokrasi için, demokratik seçimler için yolun şimdiden sağlamlaştırılması gerekiyor.

Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Görüşmede de gündeme gelmedi ama seçim güvenliği en temel meselelerdendir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu gördük. Demokratik parlamenter sisteme dönüş, bir ortak program maddesi olarak muhalefet partileri arasında yerini almış durumda ama biz bunun güçlü demokrasi programı çerçevesine yerleştirmeyi de öneriyoruz. Tam da bu temel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Sancar, İYİ Parti’yi ziyaret konusundaki soruya “Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.