HDP’li Taşdemir’den Gara iddiasına yanıt

Soylu’dan Gara’ya ne zaman gittiğini açıklamasını isteyen Taşdemir, şöyle konuştu: “Dedikodular üzerinden, gizli tanık üzerinden bir insana itibar suikastı yapmak, nefret söylemine başvurmak acizlikten başka bir şey değildir. Bu siyasetin adı çamur at izi kalsın siyasetidir. Gara’ya gitmişsem, ne zaman gittiğimi belgeleri ile açıklasın. Hulusi Akar, Meclis’te açıkladı. Ordunun bile girmekte zorlandığı bir bölgeye hangi ara gitmişim, hangi ara eğitim almışım, hangi ara oralarda boy göstermişim. Nerede bahsedilen kamera görüntüleri, nerede o fotoğraflar?”

Gara’ya gitmediğini söyleyen Taşdemir, “Soylu’nun bu söylediklerini ihbar kabul edip pazar günü tatil olmasına rağmen, sabahın köründe soruşturma açan savcılar benim burada yaptığım konuşmayı da ihbar kabul edip Soylu’ya bir soruşturma açacak mı? Ben her türlü hukuki hakkımı kullanıp, suç duyurusunda bulunacağım” dedi.