06.06.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara
HDP’li vekiller Güvenpark’a yürüdü
HDP milletvekilleri, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla Meclis’te açıklama yaptıktan sonra, Kızılay’daki Güvenpark’a yürüdü.
Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, üç milletvekilliğinin düşürülmesi ile TBMM’de tarihin en karanlık sayfalarından birine imza atıldığını söyledi. Beştaş, “Kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Üstelik 2 yıldan başlayarak geriye doğru, uzun süredir bekletilen dosyalar okutuldu” dedi. Milletvekilleri, yapılan açıklamanın ardından sloganlar atarak Kızılay’da bulunan Güvenpark’a doğru yürüyüşe geçti. Parka ulaşamadan kurulan barikatta durdurulan HDP’li vekillerle polis arasında arbede yaşandığı görüldü.
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