‘Hedef siber vatanda tam bağımsızlık’

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı başladı. Gerçekleştirilecek etkinlikler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, dijital veri miktarının her geçen gün arttığını, Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle bu yıl içinde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-Ticaret gibi alanlarda kullanım yoğunluğu görüldüğünü söyledi. Oktay, sabit ve mobil geniş bant internet kullanımının ülkede geçen yıla göre yüzde 50’den fazla artış gösterdiğini, internet kullanımının ise 2020 yılının 2’nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 9,3 milyon terabayt olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

“Siber saldırılar, kilometrelerce uzaktan ve hatta atmosfer dışından sistemleri çalışamaz hale getirme, kişisel bilgilerin çalınması, dijital ve fiziksel riskleri etkisiz kılabilme, şehirleri elektriksiz, susuz bırakabilme ve sahte belgelerle itibar kayıpları yaşatabilme gibi çok çeşitli hasarlara sebep olabilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımızı, vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak geleceğe güvenle bakamayız. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesinin önemli bir ayağı siber vatanda tam bağımsız Türkiye hedefidir.”

4 bin 700 uzman

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin bu açıdan büyük önem taşıdığını anlatan Oktay, “Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerden kritik nitelikte binlerce kurum ve kuruluşta siber olaylarla müdahale ekipleri kuruldu. Bugün kayıtlı siber güvenlik uzmanı sayısı 4 bin 700’ü aşmış durumda” dedi.

Oktay, siber güvenlik alanında, “Kasırga, Avcı, Azad, Atmaca ve Kule” gibi yüksek değerli yerli ve milli bilgi teknolojileri projeleriyle siber tehditleri en az maliyetle, en kısa sürede tespit ettiklerini ve bu konuda gerekeni yaptıklarını dile getirdi.

‘20. sıradayız’

İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın yaygınlaştırılmasına da hızla devam edildiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devreye alarak kullanımına öncülük ettiğimiz yerli ULAK, Aralık 2020 itibarıyla ülke genelinde toplam 1542 baz istasyonu ile faaliyet göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşların katkıları ile 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızı oluşturduk. Siber vatanda egemenliğimizi güçlendirme yönünde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Global Siber Güvenlik Endeksi’nde 23 sıra birden yükselerek dünyada 20. sıraya yükselmiş durumdayız” diye konuştu.

Kürsüde fenalaştı

Oktay, konuşmasının sonlarına doğru kürsüde fenalaştı. Önce kelimeleri birbirine karıştıran Oktay, bir süre hareketsiz kaldı. Kürseye çıkan görevliler, Oktay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki revire kaldırırken, programa da bu sırada ara verildi. Oktay’a müdahale edilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, “Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek” bilgisini verdi. Bir süre dinlendikten sonra alkışlar eşliğinde salona dönen Oktay, “Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlaşıyınız için teşekkür ediyorum” dedi. Program kaldığı yerden devam etti. Oktay, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “Yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim” dedi.

‘Savunma sadece silahla yapılmaz’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir ülkenin savunmasının sadece silah, top, tüfek, uydu, savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını belirterek, “Savunma denilince bir entegre yapının, ülkemizin enerji, ulaştırma, iletişim, bilişim, tarım ve sağlık benzeri alanlarda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili koordineli ve bütüncül bakış açısı olması gerekiyor” dedi.