‘Her tür düşmana karşı Azerbaycan ile ittifakız’

Kalın, “Azerbaycan, son 30 yılda zor günler de yaşadı. Hocalı katliamını yaşadı, Ermeni saldırılarına uğradı, toprakları işgal edildi. Tüm bu zor dönemlerde Türkiye, Azerbaycan’ın yanında oldu. Her tür düşmana karşı ittifakımız, her tür dosta karşı ortak adımlarımız devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin önceliğinin Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesi olduğunu vurgulayan Kalın, “Bir saldırı olduğunda Türkiye bütün imkan ve kabiliyetleriyle Azerbaycan’ın yanında olmakta en ufak bir tereddüt göstermez. Müzakerenin dışında yollara başvurmak bizim hiçbir zaman birinci tercihimiz değildir. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kimsenin de toprağımıza göz dikmesine müsaade etmeyiz” diye konuştu.

O’Brien ile görüştü

Kalın, dün ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.