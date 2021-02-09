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09.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Herkes için adalet demenin tam zamanı’

HDP, hazirana kadar sürecek, “Herkes için Adalet” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında muhalefet partileri ve tüm toplumsal muhalefet kesimleri ile görüşmeler yapılacak ve etkinlikler düzenlenecek.

‘Herkes için adalet demenin tam zamanı’

Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyon HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Deklarasyonda, özetle şöyle denildi:

“Anadili hakları, yönetim hakları, kimlik, kültür ve inanç hakları çiğnenen tüm halklarla buluşarak sokakta, meydanda, sanal ve gerçek ortamlarda toplantılar ve etkinliklerle kampanyalar yürütülecek. İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, hayat pahalılığına, sömürüye, talana, gelir uçurumuna karşı mücadeleyi büyüteceğiz. Bütün toplumsal ve demokratik muhalefet güçlerinin özgürce siyaset yapma hakkını savunacağız. Demirtaş, Kavala, Berberoğlu örneklerinde olduğu gibi AYM ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını sağlayacağız. Bir toplum ancak adaletle var olabilir. Adalet yoksa toplum çözülmeyle, ülke çöküşle karşı karşıya kalır. Adaleti ancak tüm farklılıklarımızla, el ele vererek ve hep birlikte mücadeleyle sağlayabiliriz. Herkes için adalet demenin şimdi tam zamanıdır. Siyasal muhalefet başta olmak üzere, tüm toplumsal muhalefete ve tek tek yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz.”

 

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