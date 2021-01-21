21.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Hiç kimse dışarıdan SP’yi dizayn edemez’
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle ilgili olarak, partilerinden olmayan herkesin konuştuğunu, ancak partili kimsenin görüşünün sorulmadığını belirterek, “hiç kimsenin partilerini dışarıdan dizayn edemeyeceğini” söyledi.
Karamollaoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, gazetecilerin özellikle hedef gösterilmesi ve siyasetçilere fiilen saldırı düzenlenmesinin siyaset ve devlet adamlığına yakışmadığını ifade etti. Baskı ve tehditlerle siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasının demokrasi açısından son derece sakıncalı olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, “Siyaset, meşru zeminde yapıldığı sürece muteberdir” dedi.
Cumhurbaşkanlığına ait Marmaris ve Ahlat yerleşkeleri için yapılan harcamaları da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’nin bu tip harcamalara değil, üretime dönük yatırımlara ihtiyacının bulunduğunu belirtti.
Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.