‘Hiçbir engeli gerekçe yapmayız’

“CHP’li Belediye Başkanları’nın Ortak Deklarasyon Metni” başlıklı 6 maddelik açıklamada, şunlar kaydedildi:

Seçildiğimiz günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladık, görevimizi bu anlayışla yapmaya devam ediyoruz.

Kovid-19 salgını sonrasında, elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz.

Salgın ile mücadelede merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz.

Mübarek ramazanda, halkımıza sevgiyle saygıyla bakacak ve tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Her ne kadar bazı belediyelerimizin banka hesapları bloke edilmişse de bizler bu engeli de kendi imkânlarımızla aştık.

Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz

Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir. Çünkü bizim halkımıza tarafsız hizmet etme sözümüz var...