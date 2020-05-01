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01.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Hiçbir engeli gerekçe yapmayız’

CHP’li belediye başkanları, ortak bir deklarasyon yayımlayarak, “Zaman zaman engellenmemize rağmen, sorunları aşmaya çalışıyoruz. Hiçbir engeli gerekçe olarak kullanmadık ve kullanmayacağız. Her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza söz veriyoruz” denildi.

‘Hiçbir engeli gerekçe yapmayız’

CHP’li Belediye Başkanları’nın Ortak Deklarasyon Metni” başlıklı 6 maddelik açıklamada, şunlar kaydedildi:

Seçildiğimiz günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladık, görevimizi bu anlayışla yapmaya devam ediyoruz.

Kovid-19 salgını sonrasında,  elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz.

Salgın ile mücadelede merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz.

Mübarek ramazanda, halkımıza sevgiyle saygıyla bakacak ve tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Her ne kadar bazı belediyelerimizin banka hesapları bloke edilmişse de bizler bu engeli de kendi imkânlarımızla aştık.

Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz

Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir. Çünkü bizim halkımıza tarafsız hizmet etme sözümüz var...                    

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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