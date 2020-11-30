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30.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hıfzıssıhha teklifi

CHP, kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı’nın yeniden kurulması için kanun teklifi verdi.

Hıfzıssıhha teklifi

Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı Hakkında Kanun Teklifi”, 16 maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının diğer ülkelere ve kurumlara kıyasla 4-6 ay geriden geldiği, iktidarın salgın sürecini iyi yönetemediği iddia edildi. Gerekçede, “Ülkemizde aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması gerekmektedir” denildi.

 

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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