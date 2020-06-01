Hızlı toparlanma ve atılım sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayiden tarıma, ticaretten turizme her alanda hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılımın geleceğini söyledi.



Erdoğan, Yeşilköy’de inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılışında ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte Türkiye’de de olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:



Seferberlik ruhu



“Ancak, Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina, hatta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Mesela ilk çeyrekte Amerika yüzde 4.8, Çin yüzde 6.8, Fransa 5.8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Dünya ekonomisinin önde gelen tüm ülkeleri salgın döneminde yaşadıkları kayıpları nasıl telafi edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlık.”



Salgının kontrol altına alınmasına paralel şekilde başlatılan normalleşme adımlarının yeniden yapılanma sürecinin gerisinde kalınmamasını temin edeceğini söyleyen Erdoğan, eskisinden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok dünyaya açılarak bu fırsatı değerlendirme kararında olduklarını vurguladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Bu konuda 83 milyon vatandaşımızın her birine büyük sorumluluk düşüyor. 3 kavram çok önemli, maske, mesafe ve temizlik. Bu hassasiyetlere tavizsiz bir şekilde riayet ederek salgının yeniden hortlamasının önüne kesinlikle geçmemiz şart. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme her alanda inşallah önce hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılım işine gireceğiz.



Nitekim, yarından (bugün) itibaren bu adımı atıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için, seferberlik ruhuyla hep birlikte bu sürece destek vermeliyiz.”



Yıldızımız parlıyor



Sağlık sektöründe Türkiye’de önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide, ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Üretimi tek merkezde toplamanın riskini gören tüm ülkeler ve kurumlar, yeni arayışlara girerken, alternatiflerin ilk başında Türkiye geliyor. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Güçlü üretim altyapımız, genç, eğitimli yenilikçiliğe yatkın insan potansiyelimizle, geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.