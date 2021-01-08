'Hizmette başarılı olmak zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk genel seçimde iktidar olacaklarını, bu süreçte CHP’li belediyelere çok önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Belediyelerimiz halkımızın derdine derman olan hizmetlerini büyütmek ve her alanda başarılı olmak zorundadırlar. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” dedi.

Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonunda, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) iş birliği ile “Dünya Kentlerinden İlham Veren Proje Uygulamaları” isimli kitap CHP’li belediye başkanlıklarına gönderildi.

360 sayfalık kitapta farklı ülkelerin yerel yönetimleri tarafından hayata geçirilen başarılı 200 projeye yer verildi. Kılıçdaroğlu, sunuş yazısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’nin bir otoriterleşme sürecinden geçtiği görüşünü dile getirdi. Siyasal iktidarın yerel yönetimlerin alanını daralttığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

‘Tarihi sorumluluk’

“Vatandaşlarımız iktidarın bu politikasına karşı tepkisini son yerel seçimde gösterdi... Millet İttifakı’nın ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bir coğrafi alanda elde ettiği başarı, bu açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Halkın iradesine saygı duymayarak, seçim sonuçlarını içine sindiremeyen siyasi iktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ancak bu demokrasi ve hukuk dışı girişimlere rağmen belediyelerimiz, tüm kara propagandaları boşa çıkardı. Özellikle pandemi sürecinde, merkezi yönetimin halkımıza veremediği hizmetleri CHP’li belediyelerimiz üreterek, belde halkına sundular.”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Şunu herkesin bilmesini isterim. Daha yolun başındayız. İlk genel seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ancak bu süreçte, belediyelerimize de çok önemli sorumluluklar düşüyor. Belediyelerimiz halkımızın derdine derman olan hizmetlerini büyütmek ve her alanda başarılı olmak zorundadırlar. Yeni bir anlayışla halka hesap vermeyi onurlu bir görev sayan anlayışla hizmet vermeyi sürdüreceklerdir. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur.”

Yerel Yönetimler Politika Belgesi hazırlığı sürüyor

Partinin son kurultayında kabul edilen, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” ile vatandaşa, yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturma sözü verdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Beyannamemiz ışığında, iktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikalarını somut olarak belirlemek amacıyla Yerel Yönetimler Politika Belgesi’nin hazırlanması çalışmalarına da başladık. Bu çalışmamızı kısa süre içinde tamamlayarak, madde madde halkımızın bilgisine sunacağız” açıklamasını yaptı.