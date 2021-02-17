Hollandalı faşiste soruşturma açıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’in 15 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Wilders tepkisi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter’dan Türkçe ve İngilizce olarak, “Avrupa’nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi” paylaşımında bulundu.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından “Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı” ifadelerini kullandı. Altun, şunları kaydetti:

Asıl tehlike, Avrupa’nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda’nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce ‘raporunu’, köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi’ye hizmet etmektir.”

Lanetli faşist!

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından Wilders’e tepki gösterdi. Paylaşımında “Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu” ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti: “Eğer şu anda Ortadoğu’da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda’da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır.”