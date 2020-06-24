‘Hukuk devleti, siyasi afetle karşı karşıya’

Baro başkanlarını ziyaret eden Akşener, “Yapılan kasıtlı provokasyona rağmen, demokrasi çizgisinden ayrılmayan baro başkanlarımıza ve cübbesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları kaydetti:

İTİLİP KAKILDI: Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, tarafsız yargı kavramları iktidar eliyle tasarlanan siyasi afetlerle karşı karşıya. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Bu düzenlemeye karşı, demokratik şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz saatlerce güneşin altında, gece de sağanak yağmurun altında bekletildi, itilip kakıldı. Bu günler elbette geçecek, hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye’de, elbette buluşacağız.

AĞAM BİZİMLE EYLENİYİ: Sayın Erdoğan ‘Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız’ dedi. Türkiye, 2019’da 755 milyar dolarlık milli gelirle, dünyanın 19. ekonomisi oldu. 10. sıradaki Kanada’nın milli geliri 1 trilyon 730 milyar dolar. Türkiye 2020’de yüzde 100 büyüse dahi, ilk 10’a giremiyor. Bırakın ilk 10’u, ilk 20’de kalamama riskimiz var. Yani, ‘ağam bizimle eyleniyi...’

Arabulucu oldu

Grup toplantısı sonrası baro başkanlarını ziyaret eden Akşener, engellemenin kaldırılması için kişisel girişimlerde bulunacağını söyledi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Akşener’in arabuluculuğu sonrası başkanların yürümesine izin verildiğini söyledi.