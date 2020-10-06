Hukuk öğrencilerine ilk ders Şentop’tan

Tekirdağ Milletvekili olan Prof. Dr. Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinin hukuk fakültelerinin ilk ortak dersini, video konferansla verdi. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle her alanda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da bazı kısıtlamalara gidildiğini anımsatan Şentop, salgının en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şentop, üniversite hayatının, diğer eğitim ve öğretim safhalarından yalnızca nicelik değil nitelik farkı da gösterdiğini belirtti. Üniversitenin, tamamen öğrencinin kendi iradesiyle yönettiği bir öğrenim faaliyeti olduğuna işaret eden Şentop, “Öğrencinin kendisini disipline etmesi, bir metod benimsemesi çok önemli” dedi.

Şentop, hukuk fakültesi öğrencilerine, “Hukuk öğrenimini veya hukukçuluğu fazla övmek istemem. Bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Ama hukuk okumak çok önemli bir tercih. Çünkü diğer mesleklerden, alanlardan farklı olarak hukuk, bizim hayatımızın aslında görünmeyen yüzüdür. Tabiri caizse madeni para olarak düşünecek olursak tura tarafı yaşadığımız hayatın kendisidir, yazı tarafı ise hukuktur. Biz bunu çoğu zaman fark etmeyiz, bilmeyiz. Madalyon ters döndüğü zaman bunu anlarız” diye seslendi.

Hayvan hakları için ‘kanun’ mesajı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, hayvanseverlerin uzun süredir beklediği hayvan hakları düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’de partilerin ortak kararıyla hayvan haklarının korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun kurulduğunu, komisyonun, kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Şentop, rapordaki tespitlerinden de hareketle kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Şentop, “Bu mülahazayla, partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm, hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğini ve kanunlaşacağını düşünüyorum” dedi.