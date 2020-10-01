‘Hukukun gereği için Ermenistan çekilmeli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek’i kabul ederken, dernek üyeleriyle de video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

İnanca saygı

Kılıçdaroğlu, “Türkiye ne zaman bir seçim atmosferine girse CHP’ye yakın bazı kişiler tarafından dindar ve başörtülü kesime dair olumsuz açıklamalar geliyor. Önlem almayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Seçim süreci olsun veya olmasın, sadece imam hatiplilere değil, dindarlara veya kendisini dindar takdim edenlere yönelik ayrımcılık yapmak, onlar için farklı bir dil kullanmak asla kabul edilemez” yanıtını verdi.

İnsanların inançlarına, yaşam tarzlarına yönelik ayrımcılığın ülkeye hiçbir zaman fayda getirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, böyle bir dil kullanan kişiyi hiçbir zaman CHP’de tutmayacağını söyledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısına ilişkin de Azerbaycan’la Türkiye’yi rahmetli Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” olarak tanımladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Biz de aynı şekilde tanımlıyoruz. Ermenistan, Azeri topraklarını işgal etmiş durumda. Eğer hukuku istiyorsak, hukukun gereği yapılacaksa Ermenistan’ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi lazım. Biz CHP olarak bunu her ortam seslendiriyoruz. Bu konu aslında Türkiye’deki bütün siyasi partilerin ortak konusudur. Bunu bir milli mesele olarak görüyoruz. Azerbaycan’a yönelik yapılan haksızlığa karşı durmazsak, sadece Azerbaycan halkına değil aslında kendi vicdanımıza karşı da sorumluluk hissederiz. Biz sadece haksızlık Azerbaycanlılara karşı yapıldı diye sesimizi yükseltmiyoruz. Aynı şekilde İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarından da çekilmesi gerektiğini söylüyoruz. Haksızlık kime karşı yapılırsa yapılsın, ona karşı benim sesimi yükseltmem lazım.”

‘Haklı davanızın destekçisiyiz’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki CHP heyeti, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti. Özkoç, “Kardeş Azerbaycan’ın haklı davasının tüm dünyada duyurulması ve destek bulması için elimizden gelen çabayı da göstereceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyoruz” dedi.