‘Hukukun gereği yerine getirildi’

Akçay, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Milletvekilliğinin düşürülmesi meclisin takdirinde değil. Yargının aldığı kararın Genel Kurul’un bilgisine sunulmasından ibarettir. Yargıtay’ın kararı Meclis’te okunmuş ve üç ismin milletvekilliğinin düşmesi işlemi tamamlanmıştır. Meclis’te sanki bir oylama yapılmış da milletvekillikleri öyle düşmüş gibi yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Mayıs’taki açıklamasında dokunulmazlıklara ilişkin hassasiyetlerin karşılanması gerektiği açıklamasını anımsatan Akçay, “Meclis başkanlığı hukukun gereğini yerine getiriyor. Yargı kararı sonrası usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek milletimizden saklamaya çalışıyorlar” dedi.