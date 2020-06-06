MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Hukukun gereği yerine getirildi’
ABONE OL
06.06.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ

‘Hukukun gereği yerine getirildi’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP’den iki CHP’den bir ismin milletvekilliğinin Anayasa’nın 84. maddesi doğrultusunda düşürüldüğünü vurguladı.

‘Hukukun gereği yerine getirildi’
ÖNDER YILMAZ 

Akçay, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Milletvekilliğinin düşürülmesi meclisin takdirinde değil. Yargının aldığı kararın Genel Kurul’un bilgisine sunulmasından ibarettir. Yargıtay’ın kararı Meclis’te okunmuş ve üç ismin milletvekilliğinin düşmesi işlemi tamamlanmıştır. Meclis’te sanki bir oylama yapılmış da milletvekillikleri öyle düşmüş gibi yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Mayıs’taki açıklamasında dokunulmazlıklara ilişkin hassasiyetlerin karşılanması gerektiği açıklamasını anımsatan Akçay, “Meclis başkanlığı hukukun gereğini yerine getiriyor. Yargı kararı sonrası usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek milletimizden saklamaya çalışıyorlar” dedi.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adliyelerde yeni duruşma düzeni

Adliyelerde yeni duruşma düzeni

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma

Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma

Sıradaki Haber