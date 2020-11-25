‘Hükümet gerekli adımları atmalı’

Akşener partisinin grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

GEÇİŞTİREMEYİZ: Akdeniz’de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir. Uluslararası sulardaki bir gemi, bayrağını taşıdığı ülkenin toprağı kabul edilir. Herhangi bir şüphe olması durumunda, yapılması gereken, Türkiye’ye bilgi verilmesi, Türk makamlarının da gerekli prosedürü çalıştırmasıdır. Ne var ki, tam aksini yapıp, baskın yapmayı tercih ettiler. Bunu, basit bir işmiş gibi geçiştiremeyiz. Hükümetten, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın, hukukumuzun korunması için, gerekli adımları atmasını bekliyorum.

ALMANYA VE FRANSA’YA TEPKİ: Avrupa Türk Konfederasyonu’na bağlı derneklerin, Almanya ve Fransa’daki etkinliklerinin yasaklanmasını kınıyorum. Medeniyetleriyle övünen her iki ülkenin bu kararı, her şeyden önce insan hakları ihlalidir.

KARANTİNA UYGULAYIN: (Kovid-19 salgını) ‘Bu iş kontrolden çıkıyor’ diyoruz ama görüyoruz ki iktidar hala pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; gelin, en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Bunu yaparken, işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin. Nakit desteği verin. Devlet, bugünlerde elini taşın altına koymak için var.

SAPIKLAR KOL GEZİYOR: TÜİK’in verilerine göre; 5-17 yaş grubunda, çalışan çocuk sayımız 720 bin. Aralarında 5 yaşındaki çocuklarımız bile var. Adli sicil kayıtlarına göre, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında, son 8 yılda yüzde 29 artış oldu. 2019’da 11 bin 446 çocuğumuz, aile mahkemesinin kararıyla 16 yaşında evlendirildi. Eğer kız çocuklarımız, sırf kanunlar yetersiz diye, küçücük yaşlarında anne oluyorsa, ‘sek sek oynama yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir’ diyen sapıklar, her yerde kol geziyorsa, ortada büyük sorun var demektir.

Mor maske taktı

Akşener, TBMM grup toplantısına gelişinde kadına şiddete karşı üzerinde “İstanbul Sözleşmesini Uygula” yazan mor maske taktı. Toplantıya katılan vekiller de aynı maskeyi kullandı. Ankara Milletvekili Şenol Sunat, öğretim üyeliği geçmişi de bulunan Akşener’in Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek verdi.