MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
ABONE OL
25.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, “Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini” açıklamasını, “iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet” olarak değerlendirdi.

Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma Komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının da ele alındığı toplantıda, Kovid-19 tedbirleri de gündeme geldi.

‘Azimli ve kararlıyız’

Terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar” dedi. Akar ayrıca, Yunanistan’ın, “Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceği”ne yönelik açıklamasını, “iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet” olarak değerlendirdi.

 

Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Çakarlı maganda tutuklandı

Çakarlı maganda tutuklandı

Sıradaki Haber