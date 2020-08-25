Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma Komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının da ele alındığı toplantıda, Kovid-19 tedbirleri de gündeme geldi.

‘Azimli ve kararlıyız’

Terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar” dedi. Akar ayrıca, Yunanistan’ın, “Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceği”ne yönelik açıklamasını, “iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet” olarak değerlendirdi.