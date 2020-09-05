‘Hüsrana uğrayacaklar’

Erdoğan, “Türkiye’nin en akıllı otoyolu” olarak değerlendirilen Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan 178 kilometrelik 1 ve 3. Kesimi’ni hizmete açtı. Hesaplamalara göre bu otoyol sayesinde ülkemizin yılda vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacağını söyleyen Erdoğan “Pek çok özelliği ile Ankara-Niğde otoyolu projesiyle geleceğin yolunu inşa ettik. Hedefimiz, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 2022’nin 18 Mart’ında hizmete açmaktır... Sadece şu son koronavirüs salgını döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdığımız hizmetleri göstermeye yeterlidir. Koronavirüs filan engellemiyor devam ediyoruz” dedi.



Ahlak dışı oyunlar



“Türkiye’nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığı bunca iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, daha da önemli bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi, demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir” diyen Erdoğan, kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir Türkiye inşa ettiklerini kaydetti.



Erdoğan şöyle devam etti:



“Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışardaki ve içerdeki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi, ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Milletimiz işte tüm bu gerçekleri gördüğü için girdiğimiz her mücadelede, başlattığımız her projede hamdolsun yanımızdadır.”



Türkiye’nin en akıllı otoyolu



Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. Yol medeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.











Yeni otoyol “Türkiye’nin en akıllı otoyolu” olarak değerlendiriliyor. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. 1 ve 3. etapları açılan yolun yıl sonuna kadar 2. Etabının da açılmasının ardından Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek. Ankara’yı Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Hatay’a ve Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak. Otoyol boyunca 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.