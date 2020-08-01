‘Hüzün bölgeleri huzura kavuştu’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Cudi Dağı’nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, “Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum” dedi.



Geceyi Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı’nda geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün sabahın erken saatlerde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Cudi Dağı’nın zirvesindeki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’ne (Sefine) helikopterle geçti. Askerlerin bayramını kutlayan Soylu, bayram namazını da dağın zirvesinde kıldı. Bakan Soylu, telsizden bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti.



Erdoğan’la görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, “Buralar huzur alanı oldu. Bu bölgedeki tüm komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Cudi Dağı’nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.











Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdoğan “Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum... Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris’teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.”



Soylu Şırnak’taki temaslarının ardından, Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt’teki Pervari Doğan Üs Bölgesi’ne geçti.

Nuh’un Gemisi turizmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü. Yarka “Sayın Cumhurbaşkanım, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak’a bekliyoruz” dedi. Erdoğan da şunları söyledi: “Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah’ın izniyle o sözü yerine getireceğiz.”