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07.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Huzur sağlanınca köylerine döndüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son 10 günde 91 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Huzur sağlanınca köylerine döndüler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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