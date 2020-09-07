07.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Huzur sağlanınca köylerine döndüler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son 10 günde 91 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.