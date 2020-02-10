Ä°BB meclisinde kÃ¼fÃ¼r gerginliÄŸi

Ä°BB Meclisi AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Tevfik GÃ¶ksu, AK Partili Meclis Ã¼yesine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'ndan Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi. Tevfik GÃ¶ksu, "Ã–zÃ¼r dilemezseniz meclisi terk edeceÄŸiz" dedi. Ä°mamoÄŸlu ise "O arkadaÅŸ ile yÃ¼z yÃ¼ze konuÅŸacaÄŸÄ±m" Â cevabÄ±nÄ± verdi.Â

GÃ¶ksu'nun meclisi terk etmek Ã¼zere ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nda, Ak Partili GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ sÃ¶z aldÄ±. GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ da Ä°mamoÄŸlu'nun Â yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi. Bunun Ã¼zerine Ä°mamoÄŸlu, "ÃœzÃ¼ntÃ¼mÃ¼ dile getiriyorum" ifadesini kullandÄ±.

Ä°mamoÄŸlu'nun Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirmesi AK Parti grubu tarafÄ±ndan Ã¶zÃ¼r olarak kabul edildi. GerginliÄŸin yatÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine Meclis toplantÄ±sÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edildi.Â

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