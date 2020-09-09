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HaberlerSiyaset Haberleri İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli
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09.09.2020 - 11:18 |

İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik ‘gördüğünüz her şeyi öldürün’ talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi.

İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli

Parkta dehşet anları kamerada! 11 yaşındaki çocuk tekme tokat dövüldüTekirdağ’da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
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